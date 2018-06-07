Самая сексуальная модель мира празднует день рождения! 20 очень горячих фото именинницы
7 июня 2018 г., 16:27
Сегодня Эмили Ратаковски исполняется 27 лет.
Напомним, что свою карьеру модели она начала еще в 14 лет, но известна стала намного позже (почти восемь лет спустя) – лишь в 2013 году после съемок в клипах Blurred Lines Робина Тика и Love Somebody Maroon 5 о ней заговорили все, пишет People Talk.
И теперь Эмили – звезда, за которой следят все, и папарацци в том числе (хотя непонятно зачем – она и так в Instagram с удовольствием делится откровенными снимками)! В честь дня рождения Ратаковски мы решили собрать самые горячие фото модели, смотри и наслаждайся!