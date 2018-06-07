Самая сексуальная модель мира празднует день рождения! 20 очень горячих фото именинницы

Напомним, что свою карьеру модели она начала еще в 14 лет, но известна стала намного позже (почти восемь лет спустя) – лишь в 2013 году после съемок в клипах Blurred Lines Робина Тика и Love Somebody Maroon 5 о ней заговорили все, пишет People Talk.