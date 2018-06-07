Звезды оплакивают потерю беременной Кудрявцевой

Лера Кудрявцева не будет вести церемонию вручения 16-ой национальной премии «Муз-ТВ». Об этом в интервью Dni.ru заявил руководитель телеканала Арман Давлетяров. "Лера беременна, поэтому в этом году она пропускает церемонию, но в будущем непременно будет с нами. Никаких штрафных санкций за расторжение контракта с ней не будет, потому что она все-таки сотрудник нашего канала", – рассказал Давлетяров.

Как оказалось, на церемонии беременную Леру Кудрявцеву заменит видеоблогер, ведущая и модель Настя Ивлеева. "Мы отсмотрели множество претендентов, но именно Настя покорила нас искренностью. непосредственностью", – пояснил Арман.

Отечественные знаменитости в шоке от того, что впервые за много лет популярной телеблондинки не будет на церемонии. Более того, многие приняли эту новость со слезами на глазах. таким образом, вместе с Настей Ивлеевой церемонию вести будут старожилы премии – Ксения Собчак, Максим Галкин и Дмитрий Нагиев.