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Звезды оплакивают потерю беременной Кудрявцевой

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Лера Кудрявцева

ФОТО: Scanpix

Лера Кудрявцева впервые за много лет не будет вести премию «Муз-ТВ». Говорят, телеведущая отказалась от церемонии из-за своего интересного положения, пишут Dni.ru.

Лера Кудрявцева не будет вести церемонию вручения 16-ой национальной премии «Муз-ТВ». Об этом в интервью Dni.ru заявил руководитель телеканала Арман Давлетяров. "Лера беременна, поэтому в этом году она пропускает церемонию, но в будущем непременно будет с нами. Никаких штрафных санкций за расторжение контракта с ней не будет, потому что она все-таки сотрудник нашего канала", – рассказал Давлетяров.

Как оказалось, на церемонии беременную Леру Кудрявцеву заменит видеоблогер, ведущая и модель Настя Ивлеева. "Мы отсмотрели множество претендентов, но именно Настя покорила нас искренностью. непосредственностью", – пояснил Арман.

Отечественные знаменитости в шоке от того, что впервые за много лет популярной телеблондинки не будет на церемонии. Более того, многие приняли эту новость со слезами на глазах. таким образом, вместе с Настей Ивлеевой церемонию вести будут старожилы премии – Ксения Собчак, Максим Галкин и Дмитрий Нагиев.

Напомним, что слухи о беременности Леры Кудрявцевой впервые развеял Андрей Малахов. В прямом эфире он высказался об интересном положении блондинки. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью", – сообщил всей стране известный телеведущий. У Леры уже есть ребенок. Ее сыну Жану Ленюку недавно исполнилось 28 лет. Ее нынешний супруг хоккеист Игорь Макаров всего на три года старше своего пасынка. Недавно в СМИ появилась информация, что Кудрявцева уходит в декретный отпуск.

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