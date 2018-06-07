Порезанную и окровавленную Елену Яковлеву вытащили из моря

В Крым Елена Яковлева прибыла на гастроли, а еще ее ожидает несколько встреч. Артистка призналась, что в свободное время прогуляется и посмотрит на розы. Яковлева отметила, что могла бы связать свою жизнь с садоводством, если бы не была актрисой. "Выращивала бы розы, копалась на клумбе. Вообще не представляю, как вы тут работаете! Мне бы хотелось тюленем быть, хотя бы недельку", – обращаясь к крымчанам, сообщила она.

А вот совершать заплывы Елена совершенно точно не будет. Популярная актриса не плавает после крайне неприятного случая, который произошел с ней много лет назад. "Мой папа был военным, и жили мы в Сибири. Я моря никогда не видела, а мне так хотелось! Как-то меня летом пригласили на пробы в Одессу. Там выдался свободным целый день, и я пошла на пляж. На море штиль... Так ведь называют, когда медуз руками разгоняют? Мое внимание привлекли люди на волнорезах, которые стоят с газетой, чтобы загореть со всех мест. Я решила, что мне надо туда. Думаю: метров 20 проплыву, главное – чтобы вода в лицо не попала", – начала рассказ Яковлева.