Грустные вести! Умер автор хитов Киркорова

Композитор-песенник Эдуард Заринский приобрел широкую популярность в Белоруссии. Это, однако, не исключило его успеха в России, пишут Dni.ru.

Произведения авторства Заринского исполняли Наталья Тамело, Ирина Дорофеева и Ярослав Евдокимов, передает телеканал "360". Филипп Киркоров, который превращает каждое произведение, с которым как-то связан, в хит, исполнил его песню "Черные ресницы".

Кроме эстрадных композиций, которых у композитора накопилось в районе 500, он известен своими концертами для габоя и валторны, а также сюитами и симфониями. В 2006 году Эдуарда Заринского наградили орденом Франциска Скорины.

В своей работе композитор уделял большое внимание общению с детьми. При этом он заботился как о воспитании юных дарований, так и писал музыку для маленьких поклонников. "Для детей нужно писать светлые и искренние песни. И это не так просто, как может показаться. Детям писать намного сложнее, чем взрослым, ведь их не обманешь. В результате мне стала интересна эта работа", – цитирует композитора StarHit.