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Умерла известная советская режиссер, с которой сотрудничала Рената Литвинова

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Кира Муратова

ФОТО: Max Rossi / Reuters/Scanpix

О смерти украинского и советского режиссера Киры Муратовой сообщили в прессе.

По данным журналистов, она скончалась 6 июня. Смерть Муратовой подтвердил журналист и телепродюсер Юрий Минзянов. Он опубликовал траурное сообщение на своей странице в Facebook. Кире Муратовой было 83 года. Она хорошо известна старшему поколению по многочисленным режиссерским работам, в том числе ленте «Долгие проводы», пишет 7d.org.ua.

Рената Литвинова играла в картине Киры Муратовой «Мелодия для шарманки» и с блеском в глазах в 2009 году сияла на премьере этого фильма, снимок можно посмотреть ниже. 

Рената Литвинова

ФОТО: Filippov Alexei / ITAR-TASS

 

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