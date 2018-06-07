Умерла известная советская режиссер, с которой сотрудничала Рената Литвинова

По данным журналистов, она скончалась 6 июня. Смерть Муратовой подтвердил журналист и телепродюсер Юрий Минзянов. Он опубликовал траурное сообщение на своей странице в Facebook. Кире Муратовой было 83 года. Она хорошо известна старшему поколению по многочисленным режиссерским работам, в том числе ленте «Долгие проводы», пишет 7d.org.ua.