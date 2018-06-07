Как дочке дальнобойщика из России удалось обмануть элиту Нью-Йорка и стать своей

История Анны Делви и впрямь напоминает кино. Молодая девушка приехала в Нью-Йорк, и через какое-то время все уже принимали ее за богатую наследницу из Кельна, которой в 25 оставили целое состояние. Анна сорила деньгами, устраивала вечеринки, на которых можно было видеть даже Маколея Калкина и богача-предпринимателя Мартина Шкрели. И умела пускать пыль в глаза. В Instagram у Анны — яхты, самолеты и фото с дорогих банкетов.

A post shared by AD (@annadlvv) on Feb 13, 2015 at 8:21pm PST

«Она была на всех лучших вечеринках. Когда мы познакомились, она показалась мне очень милой и вежливой», - сказал Директор по маркетингу Томми Салех, являющийся другом девушки.

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Только зачастую у высокомерной дамы неожиданно переставала работать карточка при оплате. И обязательно в присутствии богатых знакомых. Которые с радостью одалживали ей деньги. Девушка даже заручилась поддержкой прокурора, который участвовал в деле Джордана Белфорта — того самого "волка с Уолл-стрит".

Ей искусно удалось создать вокруг себя миф. И никто до поры до времени не интересовался, откуда она взялась. Однажды Анна просто появилась на пороге нью-йоркской пятизвездочной гостиницы 11 Howard, выдала себя за знакомую хозяина и сказала молодой консьержке Нефф, что будет жить там целый месяц. И сняла номер за 400 долларов за ночь. Чем уже впечатлила работницу.

A post shared by AD (@annadlvv) on Jan 23, 2016 at 11:09am PST

Вскоре Анна щеголяла в гостинице как у себя дома, распивала шампанское и оставляла по 100 долларов на чай. И, по словам персонала, не знала слов "спасибо" и "пожалуйста". А еще она подружилась с Нефф, которая и рассказала ей обо всех важных и нужных местах и людях Нью-Йорка. Анна знала, как впечатлить, что сказать, какие бренды куда носить.

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«Ей удалось оказаться во всех нужных местах. Она носила модную одежду — Balenciaga или Alaïa. Кто-то сказал, что она летает на частном самолёте. Неясно, откуда Анна появилась. Она говорила, что из Кёльна, но её немецкий был так себе», - рассказывает знакомый Анны.

Но, как бы ни ухищрялась она жить за чужой счёт, долги росли. И сумма непогашенных кредитов, которыми девушка тоже успела обзавестись, достигла 200 тыс. долларов. Тогда-то и началось судебное расследование. И туман красивой жизни развеялся.

A post shared by AD (@annadlvv) on Oct 20, 2014 at 7:49am PDT