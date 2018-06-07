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  • Алена Свиридова оказалась богаче Аллы Пугачевой

Алена Свиридова оказалась богаче Аллы Пугачевой

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Алена Свиридова

ФОТО: Scanpix

Алена Свиридова поделилась с публикой информацией, какую она получает пенсию. Оказалось, что государство ей назначило солидную для России выплату – 41 тысячу рублей (более 550 евро). 

Пенсия Свиридовой зависит от многих факторов, в том числе и от звания. Эту выплату артистка с юмором называет стипендией, ведь во время учебы она получала 40 рублей. Отметим, что по сравнению с Пугачевой Алена – настоящая богачка. Алле Борисовне назначили пенсию в сумме всего 17 тысяч рублей (около 230 евро), пишет 7d.org.ua.

 

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