Алена Свиридова оказалась богаче Аллы Пугачевой

Пенсия Свиридовой зависит от многих факторов, в том числе и от звания. Эту выплату артистка с юмором называет стипендией, ведь во время учебы она получала 40 рублей. Отметим, что по сравнению с Пугачевой Алена – настоящая богачка. Алле Борисовне назначили пенсию в сумме всего 17 тысяч рублей (около 230 евро), пишет 7d.org.ua.