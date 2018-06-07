Какой кадр! 49-летний муж Стриженовов умилил фотографией с младенцем

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Стриженова поздравила отца, режиссера, продюсера, шоумена Александра Стриженова с днем рождения, выложив совершенно трогательную фотографию. "Папа сегодня родился! Счастье! Это большущий праздник для меня и моей семьи! Папа совершено чудесный, я его обожаю! Папуля с Днем Рождения! Как ты смотришь тут на Петю Петровича, сердце разрывается от любви (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала кадр Стриженова.

В комментариях Анастасия уточнила, что фото сделано месяц назад. "Но в нем столько любви!!! Ох !" – поделилась переполненная эмоциями Стриженова. Подписчики присоединились к поздравлениям. "Петр в квадрате крут! А вот Папа ваш вполне мог бы стать папой еще разок. Отлично вынлядит! Здоровья всем!", "Какой кадр! Какой взгляд!", "Какое милое и нежное фото! С днем рождения папу! Здоровья ему и всего самого хорошего и доброго!", "Какая трогательная фотография!!! Любовь! Всей семье счастья! Лучший папа-дедушка!", "Крутой у Вас папа, да и с такой мамой как ваша,, крутым нельзя не стать, Поздравляем с днем рождения! Всех ему благ, всегда смотрю на него и восхищаюсь, что так похудел, мне тоже ой как нужно! Петенька младший супер", – рассыпались в комплиментах поклонники.

ФОТО: Instagram