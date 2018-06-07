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Самойлову втянули в скандал на ЧМ-2018

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Юлия Самойлова.

ФОТО: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS

Вокруг чемпионата мира по футболу, который вскоре примет Россия, разгорелся скандал. Певице Юлии Чичериной запретили выступать на фестивале болельщиков. Соответствующее уведомление артистке направила Международная федерация футбола. Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян поделился с Dni.Ru своим мнением по этому вопросу. 

"Российскому артисту запрещают петь на фестивале болельщиков в России. Причем это делают какие-то чиновники из зарубежной организации! А не много ли берут на себя эти господа из FIFA? По моему, российским властям необходимо дать им мощный отпор. Здесь прослеживается попытка вмешаться во внутренние дела российского государства", – негодует общественный деятель.

Манукян припомнил истерию вокруг запрета артистке из России участвовать в проходившем на Украине песенном конкурсе "Евровидение". "Год назад за Юлию Самойлову власти активно заступались, когда ей не разрешали петь в Киеве. Но это касалось запрета выступать в иностранном государстве, а здесь выдан запрет на выступление на мероприятии, проходящем в России, с формулировкой "за наличие в репертуаре песен о войне". На мой взгляд, чиновники FIFA немного не в себе, и им надо об этом сказать", – заявил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ.

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