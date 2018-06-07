Самойлову втянули в скандал на ЧМ-2018

"Российскому артисту запрещают петь на фестивале болельщиков в России. Причем это делают какие-то чиновники из зарубежной организации! А не много ли берут на себя эти господа из FIFA? По моему, российским властям необходимо дать им мощный отпор. Здесь прослеживается попытка вмешаться во внутренние дела российского государства", – негодует общественный деятель.

Манукян припомнил истерию вокруг запрета артистке из России участвовать в проходившем на Украине песенном конкурсе "Евровидение". "Год назад за Юлию Самойлову власти активно заступались, когда ей не разрешали петь в Киеве. Но это касалось запрета выступать в иностранном государстве, а здесь выдан запрет на выступление на мероприятии, проходящем в России, с формулировкой "за наличие в репертуаре песен о войне". На мой взгляд, чиновники FIFA немного не в себе, и им надо об этом сказать", – заявил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ.