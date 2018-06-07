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Барановская без талии заявилась на «Кинотавр»

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Юлия Барановская

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Телеведущая » появилась на премьере фильма "Дядя Саша" режиссера Александра Гордона в рамках XXIX открытого российского кинофестиваля "Кинотавр". Звезда приехала поддержать друга.

Барановская приехала поддержать своего коллегу по телепроекту "Мужское/Женское" Александра Гордона. На красную дорожку Юлия пришла в черном платье на тоненьких лямочках с серебристой драпировкой, глубоким декольте и изящными лодочками.

На первый взгляд показалось, что ведущая поправилась, хотя, возможно, такое впечатление создалось из-за свободного кроя наряда звезды, скрывающего талию. Присутствующие отметили, что Юлия появилась на показе в очень хорошем настроении, она буквально светилась от удовольствия, передает Дни.ру.

Юлия Барановская

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Добавим, что несколько месяцев назад 33-летняя Юлия  также ошеломила поклонников своим откровенным облачением. Подписчиц очень впечатлило переливающееся платье телеведущей, открывающее прекрасную спину и демонстрирующее стройные ножки звезды. Фанаты писали в комментариях, что она выглядит потрясающе.

Отметим, что многие почитатели Барановской отмечают, что болезненное расставание в Юлии с футболистом Андреем Аршавиным пошло ей на пользу. Мол, ведущая превратилась из забитой домохозяйки в настоящую диву.

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