Как добиться качественного секса

А есть женщины, которые очень стесняются заниматься любовью со светом, поэтому расслабляются лишь в темноте. Кроме того, далеко не все женщины могут сказать партнеру, чего бы хотели в сексе, а что их не устраивает. Кто-то вообще стесняется общаться на эту тему, пишет Sex-news.ru.

Как добиться идеального секса?

Как понять, устраивает ли вас секс с партнером? Следует обратить внимание на статистику. Иногда она способна прояснить картину. Стало известно, что по крайней мере 15% женщин не могут испытывать оргазм с мужчиной, которого искренне любят. Так же, многие женщины вообще не знают, что такое оргазм.

В сексе очень важную роль играет физическое расслабление обоих партнеров. И проблема в том, что именно женщинам труднее всего расслабиться. Но, если вы не расслабляетесь в сексе, оргазма действительно трудно достичь. Ведь, что самое важное в сексе? Это полная раскрепощенность и откровенность. Не бойтесь оказаться слишком распущенной в глазах мужчины. Наоборот, делайте все, что вам хочется. Это естественный процесс, и поэтому он должен протекать естественным образом. Ничего не нужно бояться, подавлять. Таким образом вы уж точно никогда не получите удовольствие. Не нужно думать о себе и о том, как вы выглядите в этот момент. Просто прислушайтесь к своим ощущениям и получите блаженство. Ведь именно для этого люди занимаются любовью. Хороший секс можно отнести к искусству. Поэтому, если вам что-то не нравится, у вас неприятные ощущения или не удовлетворены определенными позами - не молчите. Чтобы сделать секс действительно хорошим, требуется самопожертвование и самоотдача.

Будьте эгоистичной