Как добиться качественного секса

Многие мужчины абсолютно уверены, что они несравненные любовники. И, наверное, женщины сами дают им эту уверенность. Например, он встретил девушку, которой все понравилось в постели. Поэтому он решил, что в этом случае является настоящей «звездой». Но, если одна женщина похвалила, это не значит, что секс может понравиться абсолютно каждой девушке. Все женщины разные, со своими потребностями, темпераментом. Кто-то любит традиционную классическую позу, кто-то не может жить без орального секса.
А есть женщины, которые очень стесняются заниматься любовью со светом, поэтому расслабляются лишь в темноте. Кроме того, далеко не все женщины могут сказать партнеру, чего бы хотели в сексе, а что их не устраивает. Кто-то вообще стесняется общаться на эту тему, пишет Sex-news.ru.
Как добиться идеального секса?
Как понять, устраивает ли вас секс с партнером? Следует обратить внимание на статистику. Иногда она способна прояснить картину. Стало известно, что по крайней мере 15% женщин не могут испытывать оргазм с мужчиной, которого искренне любят. Так же, многие женщины вообще не знают, что такое оргазм.
В сексе очень важную роль играет физическое расслабление обоих партнеров. И проблема в том, что именно женщинам труднее всего расслабиться. Но, если вы не расслабляетесь в сексе, оргазма действительно трудно достичь. Ведь, что самое важное в сексе? Это полная раскрепощенность и откровенность. Не бойтесь оказаться слишком распущенной в глазах мужчины. Наоборот, делайте все, что вам хочется. Это естественный процесс, и поэтому он должен протекать естественным образом. Ничего не нужно бояться, подавлять. Таким образом вы уж точно никогда не получите удовольствие. Не нужно думать о себе и о том, как вы выглядите в этот момент. Просто прислушайтесь к своим ощущениям и получите блаженство. Ведь именно для этого люди занимаются любовью. Хороший секс можно отнести к искусству. Поэтому, если вам что-то не нравится, у вас неприятные ощущения или не удовлетворены определенными позами - не молчите. Чтобы сделать секс действительно хорошим, требуется самопожертвование и самоотдача.
Будьте эгоистичной
Если у вас есть хоть немного эгоизма, и вы заботитесь только о себе, нет сомнений в том, что однажды ваш секс станет шикарным. Но партнеру не стоит открыто говорить про его недостатки. Ведь таким образом, он начнет испытывать ужасные комплексы. Гораздо разумнее действовать более осторожно. Попробуйте более мягко, чутко намекнуть своему парню, что вам нужно. Если пара действительно нормальная, партнеры будут обязательно думать о чувствах друг друга. Очень важно стремиться к идеалу в сексуальных отношениях. Не нужно ничего бояться, зажиматься, стыдиться. Чем быстрее вы поверите партнеру и просто расслабитесь, тем скорей поймете, какой прекрасный инструмент в ваших руках. И как им приятно пользоваться.