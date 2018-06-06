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  • Важная фотоновость для мужчин: японцы выпустили штаны с карманом для пениса

Важная фотоновость для мужчин: японцы выпустили штаны с карманом для пениса

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ФОТО: uniqlo.com/Mporta.ua

Штаны элегантно подчеркивают, что ты мужчина. 

В Японии дизайнеры и магазин GU стали продавать специальные мужские штаны с “карманом для пениса“. Как можно увидеть на фото, над молнией у новинки имеется “мешок“ и кнопка, которая открывает застежку-молнию, сообщает Mport.ua со ссылкой на Daily Mail. 

По задумке дизайнера дополнительный “карман“ должен защищать тебя от ситуации, когда ты после уборной случайно забыл закрыть ширинку. Но непонятно что заставило дизайнеров сделать этот кусок ткани сильно контрастного цвета. 

Приобрести такие штаны можно за 14 долларов в магазине GU. Чтобы получить эти штаны, придется поехать в Японию, так как магазин не осуществляет доставку в другие страны. 

ФОТО: uniqlo.com/Mporta.ua

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