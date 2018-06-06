ср, 06.06.2018
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Сегодняшний концерт группы Hollywood Undead не состоится – у группы сломался автобус

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ФОТО: Tanel Tero

Концерт группы Hollywood Undead, который должен был состояться сегодня в Монастыре Святой Бригитты, откладывается по техническим причинам. Неподалеку от Каунаса у автобуса группы возникла поломка, которая не позволяет добраться до Таллинна в нужное время.

Hollywood Undead и RL Entertainment Baltics приносят купившим билеты свои извинения за неудобства. Менеджеры группы и организаторы нашли для проведения концерта другой подходящий день – 9 июня. Начало мероприятия в 18.00.

«Все билеты, купленные на 6 июня, действительны и на новую дату. При желании, билеты выкупаются обратно до 9 числа», - сказал организатор концерта.

Группа из Лос-Анджелеса и раньше выступала в Таллинне. В марте 2016 года они дали мощный концерт в Rock Cafe.

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