Беременная Кудрявцева появилась на шоу в прозрачном коротком платье

Для выхода в свет ведущий выбрал серые брюки, светлую рубашку и в тон штанам жилетку. А вот Кудрявцева предстала перед многочисленными зрителями в коротком ажурном платье. Завершали образ длинные распущенные завитые светлые волосы и яркая сиреневая помада. Отметим, что шоу выйдет в эфир только в субботу, 9 июня, однако уже сейчас в интернете есть короткие видеоанонсы.

Зрители пришли в удивление, увидев Кудрявцеву в прозрачном платье. Дело в том, что, по расчетам фанатов, Лера, которая ждет второго ребенка, должна быть значительно объемнее, чем предстала на шоу: «А куда живот делся?? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)», «Чет подозрительно стройная Лера(», «Не беременая что ли?», «ой а почему Лера такая стройняшка??» – высказались пользователи Сети.