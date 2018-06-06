ср, 06.06.2018
Покорил всю страну! Этот парень с Сааремаа стал новой суперзвездой Эстонии (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Сыграем в прятки: сможешь ли ты найти Эдгара Сависаара на этих фото с Дней Старого города?

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ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

С 30 мая по 3 июня в Таллинне прошли Дни Старого города, в рамках которых в столице Эстонии открылась праздничная ярмарка, также прошли мероприятия для жителей и гостей столицы.

Но вот ведь новости! Где-то на улице Харью был замечен картонный двойник Эдгара Сависаара! Портал Elu24 предлагает взглянуть на эти шесть фото и разыскать его!

ПЕРВОЕ ФОТО:

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

ВТОРОЕ ФОТО:

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

ТРЕТЬЕ ФОТО:

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

ЧЕТВЕРТОЕ ФОТО:

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

ПЯТОЕ ФОТО:

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

ШЕСТОЕ ФОТО:

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Ну как успехи? Надеемся, тебе удалось справиться с этой задачкой! Расскажи нам в комментариях, как быстро ты нашел фигуру Эдгара Сависаара на всех шести фотографиях! 

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