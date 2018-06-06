Сыграем в прятки: сможешь ли ты найти Эдгара Сависаара на этих фото с Дней Старого города?
6 июня 2018 г., 16:59
С 30 мая по 3 июня в Таллинне прошли Дни Старого города, в рамках которых в столице Эстонии открылась праздничная ярмарка, также прошли мероприятия для жителей и гостей столицы.
Но вот ведь новости! Где-то на улице Харью был замечен картонный двойник Эдгара Сависаара! Портал Elu24 предлагает взглянуть на эти шесть фото и разыскать его!
ПЕРВОЕ ФОТО:
ВТОРОЕ ФОТО:
ТРЕТЬЕ ФОТО:
ЧЕТВЕРТОЕ ФОТО:
ПЯТОЕ ФОТО:
ШЕСТОЕ ФОТО: