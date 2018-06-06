Сыграем в прятки: сможешь ли ты найти Эдгара Сависаара на этих фото с Дней Старого города?

Но вот ведь новости! Где-то на улице Харью был замечен картонный двойник Эдгара Сависаара! Портал Elu24 предлагает взглянуть на эти шесть фото и разыскать его!

ПЕРВОЕ ФОТО:

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

ВТОРОЕ ФОТО:

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

ТРЕТЬЕ ФОТО:

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

ЧЕТВЕРТОЕ ФОТО:

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

ПЯТОЕ ФОТО:

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

ШЕСТОЕ ФОТО:

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees