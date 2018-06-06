Какие опасности для здоровья ждут нас в обычных супермаркетах

Все мы знаем о том, как важно грамотно выбирать пищу, и какую опасность для нас представляют пищевые бактериальные отравления. Но большинство людей в супермаркетах ограничиваются поиском продуктов, содержащих ГМО (чья вредность наукой не доказана), а некоторые используют анализаторы количества пестицидов. Но в продовольственных магазинах нас ожидают и другие опасности, о которых мы забываем.

К примеру, многие из нас с готовностью распахивают дверцы магазинных холодильников для того, чтобы получше рассмотреть те или иные продукты, но забывают их плотно закрыть. Исследования показывают, что из-за этого в данных морозильных камерах содержится в 1 200 (!) раз больше бактерий, чем на поверхности наших мобильных телефонов, что составляет приблизительно 33 000 колоний на один квадратный дюйм. Самое плохое в том, что в большинстве случаев это грамположительные кокки - бактерии, которые могут вызвать заболевания горла, сепсис и пневмонию.

Есть факторы риска, на которые мы не можем влиять. К примеру, сотрудники магазинов, которые не отличаются любовью к гигиене. Также представьте себе, какое расстояние преодолевают некоторые яйца для того, чтобы добраться для прилавка. Неудивительно, что некоторые из них разбиваются, что увеличивает содержание бактерий, которые проникают через лизосомы в неразбитые яйца. Вот почему лучше проверять целостность всех яиц перед покупкой. Если вы предпочитаете ходить в магазин со своими сумками, а не покупать одноразовые пакеты, то не забывайте их тщательно мыть, иначе в этих емкостях скопится изрядное количество бактерий.