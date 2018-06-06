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Источник в Ватикане: это лето будет последним летом для человечества!

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Папа Франциск

ФОТО: Scanpix

Алессия Санторо, приближенная к Ватикану, заявила, что Папа Франциск готовится сделать заявление, адресованное всему человечеству, которое потрясет весь мир, пишет Neformat.co.ua.

По словам Санторо, все последние недели в Ватикане очень неспокойная обстановка, Понтифик не находит себе места, он желает обратиться к верующим с предупреждением, но ему не позволяют это сделать.

Санторо признается, что Папа обеспокоен тем, что грозит людям, и что им придется пережить. Людей толкают к тому, чтобы они уничтожали друг друга и превращают в животных, людьми манипулируют, а они молчат, заявила Алессия. Она отметила, что Папа готов выступить и предупредить людей о том, что они движутся к Апокалипсису. Она добавила, что Папе известно, что на Земле происходит уничтожение людей, и если человечество не проснется, то это лето станет для него последним.

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