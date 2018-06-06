Американские СМИ объявили Меланию Трамп пропавшей без вести

Журналистов западных изданий встревожило исчезновение первой леди США из светского пространства. Особенно их встревожило сообщение о том, что Мелания Трамп не будет сопровождать своего мужа на саммите G7 и встрече с северокорейским лидером в Сингапуре. Новость о «пропавшей без вести» Мелании считают своим долгом обсудить не только политические издания, но и ведущие развлекательных ток-шоу. Ситуацию не исправило даже появление жены Дональда Трампа на официальном вечере в Белом доме, передают TopNews.

24 дня без Мелании породили настоящую истерию среди зарубежных изданий. Практически каждый заголовок о Мелании содержит фразу «missing in action», что переводится как «пропала без вести».

Еще 14 мая 2018 года в Белом доме заявили, что супруге президента успешно сделали сложную операцию на почки, и некоторое время ей придется провести в больнице для восстановления. Однако журналисты активно раскручивают эту тему, говоря о ссоре в семье, домашнем насилии и даже разводе с президентом.

«Десять из десяти врачей согласны с тем, что на восстановление после такой процедуры нужно около одного дня. Мелания же оставалась вне поля зрения, по всей видимости, дольше, чем любая другая первая леди в современной истории», - пишет Vanity Fair.

Не остудили пыл журналистов ни заявления пресс-секретаря Мелании, ни сама первая леди США своими сообщениями в Twitter.

По словам политолога Олега Макаренко, в сложившейся ситуации никого не интересуют факты. «И журналистам, и редакторам, и зрителям факты не нужны. Им нужно то, что интересно. Если Мелания пропала - это интересно. Если ее нашли - это не интересно. Что происходит на самом деле, всем глубоко наплевать», - приводит его слова «Вести».