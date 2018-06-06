Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон воссоединились на дне рождения Лили-Роуз Депп

Их совместные встречи, хоть и очень редкие, только подливают масла в огонь. В минувшую пятницу Стюарт и Паттинсон стали гостями вечеринки Лили-Роуз Депп, которую она устроила в одном из ресторанов Лос-Анджелеса по случаю своего дня рождения.

Очевидцы рассказали, что Кристен и Роберт в течение некоторого времени общались друг с другом и вели себя как друзья.

«Кристен курила, а Роб стоял рядом и разговаривал с ней», — сообщил инсайдер.

И это далеко не первый случай за последнее время, когда пару видят вместе. В феврале их застали в одном из калифорнийских баров, что вновь дало повод заговорить о возобновлении их отношений:

«Было интересно за ними наблюдать. Они были похожи на двух друзей, которые вместе зависают в баре», — рассказал очевидец.