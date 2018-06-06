Будущая дочь принца Гарри и Меган Маркл не унаследует их титул

Дело в том, что если у пары родится дочь, то титул «герцогиня Сассекская» он получить не сможет. В случае, если у супругов родятся только девочки, титул «герцогов Сассекских» исчезнет после их смерти.

Как сообщает издание People, такие правила королевского двора могут не устраивать Меган, которая является ярой приверженкой феминизма. «Я горжусь тем что я – женщина и феминистка», – рассказала Меган.

В 2013 году были сделаны изменениям в правилах наследования королевской короны в отношении мужского и женского пола наследников. Благодаря Закону «о наследстве» в 2013 году, порядок рождения определяет, кто станет следующим королем или королевой независимо от пола. Если бы этот закон не действовал, следующим после принца Джорджа на корону претендовал бы недавно родившийся принц Луи. Теперь же, в очереди на престол после Джорджа находится 3-летняя принцесса Шарлотта.