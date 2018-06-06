Заявление известного артиста о Матильде Шнуровой: она ко мне ушла!

В недавнем интервью журналу Esquire Сергей Шнуров дал понять, что именно жена Матильда стала инициатором разрыва.

«Столько всего произошло, что можно книгу написать. Экзистенциальное чувство вины присуще любому человеку», – философски сообщил Шнуров. Он высказался о причине развода так: «Сам голову сломал. Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз».

Даже для друзей разрыв Шнуровых стал полнейшей неожиданностью. Пока подружка пары Ксения Собчак взывает к разуму Сергея, прося его вернуться к жене, экс-коллега певца по группе «Ленинград» Стас Барецкий заявил, что Матильда теперь с ним. «Она ко мне ушла. Серьезно! А че вы смеетесь? Вы такую возможность не допускаете что ли? У друзей не бывает таких дел что ли? Ко мне ушла. Сейчас мы вместе. На юг собираемся ехать отдыхать. Я вам серьезно говорю. Что вы впали в такое недоумение? Спросите у Матильды. Потом увидите наше совместное фото на яхте», – заявил Барецкий в беседе с журналистами издания «Комсомольская правда».

Далее певец заявил, что и «Шнуров не идеален». «Девушка влюбилась в другого, в меня конкретно. Ну знаете, как говорят, любовь зла», – хлестко заявил Стас. Затем Барецкий начал нахваливать себя: «Она могла в меня влюбиться спокойно. Вы же понимаете, я мужчина творческий, красивый, а главное – богатый».

ФОТО: wikipedia.org