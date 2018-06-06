Беременная Анна Хилькевич корит себя за ошибки в воспитании дочери

Родители обожают ребенка и стараются сделать все, чтобы девочка выросла гармоничным человеком. Сейчас она ходит на плавание, занятия гимнастикой и английским языком. Правда, Анна хотела бы загрузить дочь еще больше, но, увы, для маленьких детей не так много кружков.

A post shared by Анна Хилькевич (@annakhilkevich) on May 30, 2018 at 9:14am PDT

Хилькевич осознала, что она придерживается не тех методов воспитания. Хотя актриса старается развивать в ребенке личность и не унижать, этого, оказалось недостаточно.

«Но тут я допустила ошибку и перегнула палку, начитавшись книжек современных, в которых написано: «пусть ребенок до трех лет делает что хочет». Я поняла это буквально, а речь ведь о другом. У маленького человека должны быть какие-то рамки обязательно. Иначе вырастет крикливое существо, которому все по барабану», - рассказала Анна.

Сейчас актриса с радостью ждет появление второго ребенка. Она не скрывает, что во время первой беременности набрала 20 килограммов и не хочет, чтобы это повторилось еще раз. Она пытается сделать все, чтобы избежать повторения того опыта.

«Понимаете, единственная радость, которая у меня осталась, - это поесть. При беременности же ничего больше нельзя! Хотя сейчас, когда один ребенок уже есть, совсем другой ритм. Пока ты его накормишь, пока мужу приготовишь, пока себя соберешь – на поесть времени не хватает. Но я стараюсь», - призналась актриса.

Анна Хилькевич вспомнила, что многие знания из курса для будущих мам, ей совсем не пригодились. Сейчас, когда она уже сталкивалась со многими проблемами в первые месяцы жизни, она чувствует себя более уверенно. Актриса рассказала в интервью, что уже подготовила с супругом новую детскую комнату.

A post shared by Анна Хилькевич (@annakhilkevich) on May 26, 2018 at 9:10am PDT