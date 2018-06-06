Беременная Анна Хилькевич корит себя за ошибки в воспитании дочери

Скоро звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич станет мамой во второй раз. Вместе с мужем Артуром она воспитывает дочь Арианну, которой сейчас два с половиной года, пишет Стархит со ссылкой на интервью журналу «ОК».
Родители обожают ребенка и стараются сделать все, чтобы девочка выросла гармоничным человеком. Сейчас она ходит на плавание, занятия гимнастикой и английским языком. Правда, Анна хотела бы загрузить дочь еще больше, но, увы, для маленьких детей не так много кружков.
Хилькевич осознала, что она придерживается не тех методов воспитания. Хотя актриса старается развивать в ребенке личность и не унижать, этого, оказалось недостаточно.
«Но тут я допустила ошибку и перегнула палку, начитавшись книжек современных, в которых написано: «пусть ребенок до трех лет делает что хочет». Я поняла это буквально, а речь ведь о другом. У маленького человека должны быть какие-то рамки обязательно. Иначе вырастет крикливое существо, которому все по барабану», - рассказала Анна.
Сейчас актриса с радостью ждет появление второго ребенка. Она не скрывает, что во время первой беременности набрала 20 килограммов и не хочет, чтобы это повторилось еще раз. Она пытается сделать все, чтобы избежать повторения того опыта.
«Понимаете, единственная радость, которая у меня осталась, - это поесть. При беременности же ничего больше нельзя! Хотя сейчас, когда один ребенок уже есть, совсем другой ритм. Пока ты его накормишь, пока мужу приготовишь, пока себя соберешь – на поесть времени не хватает. Но я стараюсь», - призналась актриса.
Анна Хилькевич вспомнила, что многие знания из курса для будущих мам, ей совсем не пригодились. Сейчас, когда она уже сталкивалась со многими проблемами в первые месяцы жизни, она чувствует себя более уверенно. Актриса рассказала в интервью, что уже подготовила с супругом новую детскую комнату.
«Мы купили квартиру. Когда-то хотели двушку. Потом трешку. А потом поняли: детей уже двое, и неизвестно, как пойдет. Нужна большая квартира. В результате купили четырехкомнатную (две комнаты – детские) и так счастливы! Сейчас ремонт делаем», - призналась Анна.