«Забыла надеть юбку»: Агния Дитковските удивила странным образом на «Кинотавре»

Агния Дитковските прибыла на «Кинотавр», который на днях стартовал в Сочи, недавно. Актриса посетила показ фильма Дмитрия Месхиева «Два билета домой". Отметим, что в картине исполнил главную роль актер Сергей Гармаш. Он же стал сценаристом и продюсером проекта. Дитковските предстала перед зрителями и представителями СМИ в черной майке, джинсовых шортах и пиджаке. Завершали образ черные лоферы и зачесанные назад длинные темные волосы.