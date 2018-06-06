ср, 06.06.2018
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«Забыла надеть юбку»: Агния Дитковските удивила странным образом на «Кинотавре»

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ФОТО: Shemetov Maxim / ITAR-TASS

Агния Дитковските порядком удивила зрителей и журналистов на фестивале «Кинотавр». Одна из самых привлекательных актрис российского кинематографа появилась на красной дорожке в длинном пиджаке, создающем впечатление, будто артистка не надела юбку.

Агния Дитковските прибыла на «Кинотавр», который на днях стартовал в Сочи, недавно. Актриса посетила показ фильма Дмитрия Месхиева «Два билета домой". Отметим, что в картине исполнил главную роль актер Сергей Гармаш. Он же стал сценаристом и продюсером проекта. Дитковските предстала перед зрителями и представителями СМИ в черной майке, джинсовых шортах и пиджаке. Завершали образ черные лоферы и зачесанные назад длинные темные волосы.

Благодаря внушительной длине пиджака у общественности сложилось впечатление, будто артистка забыла надеть брюки или юбку, поэтому Агния вызвала фурор. Фотографии Дитковските с мероприятия находятся в свободном доступе в Сети. Интернет-пользователи аккаунта сайта «Комсомольская правда» в Instagram уже раскритиковали неоднозначный стиль актрисы.

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