Фото: Ильвес, пригрозивший России потерей Санкт-Петербурга, стал героем мема

«В военном смысле – пожалуй, нет. И именно это является преимуществом нашего членства в НАТО. Статья 5 дает защиту, – заявил Тоомас Хендрик Ильвес. – Конечно, Россия может атаковать Эстонию – но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят».