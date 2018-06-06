Фото: Ильвес, пригрозивший России потерей Санкт-Петербурга, стал героем мема

Помните знаменитый кадр из фильма «Кавказская пленница», когда на главного героя надели смирительную рубашку?!
Именно этот кадр вдохновил умельцев на создание мема с бывшим президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом. Поводом для всеобщего интернет-веселья стало интервью Ильвеса порталу «Европейская правда».
Журналисты спросили у Ильвеса в числе прочего, существует ли российская угроза для Эстонии.
«В военном смысле – пожалуй, нет. И именно это является преимуществом нашего членства в НАТО. Статья 5 дает защиту, – заявил Тоомас Хендрик Ильвес. – Конечно, Россия может атаковать Эстонию – но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят».
Высказывание Тоомаса Хендрика Ильвеса молниеносно разлетелось по эстонским и российским СМИ. А дальше, как это обычно бывает, народные умельцы стали рисовать мемы.