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  • Фото: Ильвес, пригрозивший России потерей Санкт-Петербурга, стал героем мема

Фото: Ильвес, пригрозивший России потерей Санкт-Петербурга, стал героем мема

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Тоомас Хендрик Ильвес.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees / Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Помните знаменитый кадр из фильма «Кавказская пленница», когда на главного героя надели смирительную рубашку?! 

Именно этот кадр вдохновил умельцев на создание мема с бывшим президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом. Поводом для всеобщего интернет-веселья стало интервью Ильвеса порталу «Европейская правда»

Журналисты спросили у Ильвеса в числе прочего, существует ли российская угроза для Эстонии.

«В военном смысле – пожалуй, нет. И именно это является преимуществом нашего членства в НАТО. Статья 5 дает защиту, – заявил Тоомас Хендрик Ильвес. – Конечно, Россия может атаковать Эстонию – но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят». 

ФОТО: Фотожабы из интернета

Высказывание Тоомаса Хендрика Ильвеса молниеносно разлетелось по эстонским и российским СМИ. А дальше, как это обычно бывает, народные умельцы стали рисовать мемы. 

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