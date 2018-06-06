ср, 06.06.2018
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  • Видео: легендарная группа Virus обратилась к жителям Эстонии!

Видео: легендарная группа Virus обратилась к жителям Эстонии!

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А вы не забыли, родные, что фестиваль «Танцевальная Волна» в этом году проходит при поддержке главного русского развлекательного портала Эстонии - Limon.ee? Тогда напоминаем, что мы уже готовимся всей страной к этому грандиозному летнему событию.

22 августа на таллиннском Певческом поле пройдет фестиваль русской поп-музыки под открытым небом - «Танцевальная волна», который соберет вместе одних из самых значимых звезд российского хит-парада!

В этот вечер выступят: Вера Брежнева, Serebro, «Поднимаем Руки Вверх!», «Вирус» и Юля Волкова (экс-«Тату»).

Смотрите, что сказали в своем видео участники группы Virus! 

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