Видео: легендарная группа Virus обратилась к жителям Эстонии!

А вы не забыли, родные, что фестиваль «Танцевальная Волна» в этом году проходит при поддержке главного русского развлекательного портала Эстонии - Limon.ee? Тогда напоминаем, что мы уже готовимся всей страной к этому грандиозному летнему событию.