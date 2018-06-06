Видео: легендарная группа Virus обратилась к жителям Эстонии!
6 июня 2018 г., 13:06
А вы не забыли, родные, что фестиваль «Танцевальная Волна» в этом году проходит при поддержке главного русского развлекательного портала Эстонии - Limon.ee? Тогда напоминаем, что мы уже готовимся всей страной к этому грандиозному летнему событию.
22 августа на таллиннском Певческом поле пройдет фестиваль русской поп-музыки под открытым небом - «Танцевальная волна», который соберет вместе одних из самых значимых звезд российского хит-парада!
В этот вечер выступят: Вера Брежнева, Serebro, «Поднимаем Руки Вверх!», «Вирус» и Юля Волкова (экс-«Тату»).
Смотрите, что сказали в своем видео участники группы Virus!