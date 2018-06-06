Дочь Михаила Кокшенова рассказала о состоянии отца после инсульта

— Отец всё помнит, разговаривает. В общем, всё нормально, всё в том же режиме. Все прежние телефоны у него отключены, потому что общение с людьми его не интересует. Поэтому, понятно, телефоном он не пользуется. И неважно, кто и когда с ним хорошо был знаком. Да, возможно, он раньше кому-то звонил, но сейчас этого уже нет. Когда человек находится в таком состоянии, когда такие проблемы со здоровьем, поймите меня правильно, не до всей этой суеты, — отметила Алевтина.

Неизвестно, помогает ли актёру его супруга Наталья Лепёхина, с которой он познакомился в 2007 году. Кокшенов всегда трогательно говорил об избраннице. «Первой, кто одобрил мою новую пассию, была как раз Крачковская. Моя Тусенька понравилась ей сразу. Было у неё, правда, одно маленькое замечание — худая больно! Женщина, мол, должна быть в теле. Про себя-то она всё время говорит: «Я — сто килограммов мечты!»» — рассказывал Михаил Михайлович в одном из интервью.

Алевтина не стала отвечать на вопрос о Лепёхиной. «Мы не готовы давать таких комментариев. Я не знаю, какое отношение всё это имеет к здоровью папы и с кем он там — с Натальей, Дарьей, Верой или ещё с кем», — заявила Вокрош.