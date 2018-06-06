Звезда «Ликвидации» и «Иностранца» пытался убить мать

Коля Спиридонов прославился, когда ему было всего 10 лет. Тогда он сыграл главную роль в трогательной драме «Иностранец». Картина про детдомовцев покорила зрителей и критиков. В итоге, фильм даже выдвигался на соискание «Оскара».

Спустя пару лет Спиридонов укрепился в звании звезды, ведь он сыграл одну из главных ролей в сериале «Ликвидация». Однако с каждым годом молодой человек все реже появлялся на больших и малых экранах.

СМИ удалось выяснить, что в 2016 году у Спиридонова произошел серьезный конфликт с матерью, который едва не обернулся тюремным сроком. «В августе 2016-го это случилось. Я как раз в парадную заходил, когда полиция к нам понаехала. Что у них там стряслось, не знаю, но на парня завели уголовное дело об угрозе убийством», - рассказал бывший сосед Николая.

Несмотря на то, что молодой человек давно закончил актерскую карьеру, он все-таки согласился побеседовать с журналистами. Как выяснилось, Спиридонов просто потерял интерес к творческой профессии. Сейчас он работает администратором в супермаркете и воспитывает дочку. Молодой человек пояснил, что к уголовной ответственности его не привлекали, а конфликт с матерью удалось вовремя разрешить.

«У нас с мамой действительно был конфликт. Но ничего сверхужасного тогда не произошло. Конечно, я не собирался никого убивать. Поскандалили, потом остыли. Дело как завели, так и развалили. Ни условного, ни тем более реального срока я не получил», - заявил актер.

ФОТО: Кадр из фильма

Сейчас у Коли нормальные отношения с родителями. Он отметил, что много работает, так как должен погасить сразу несколько крупных кредитов. Молодой человек не сумел сохранить отношения с матерью своего ребенка, но продолжает заботиться о малышке.