«Никому он теперь больше не нужен»: опубликована редкая карикатура на Эдгара Сависаара

Как оказалось, нынешний политик, успешный бизнесмен и активный защитник окружающей среды Марек Страндберг нарисовал карикатуру на Эдгара Сависаара. Правда, это было давно, но общественность увидела рисунок только сейчас.
Коллекционер Тийт Пруул опубликовал в социальных сетях карикатуру, которую нарисовал Марек Страндберг, будучи студентом-химиком. Молодой и амбициозный Эдгар Сависаар тогда выступил с докладом в студенческом философском кружке Марью Лаустин. Рисунок был сделан в ноябре 1987 года.
«Эдгар Сависаар в тот момент был одним из новаторов, который появился на публичной арене. Сависаар тогда представил студентам презентацию IME (самодостаточной Эстонии). Марек Страндберг, слушая этот доклад, нарисовал рисунок и хотел распространить его в своем узком кругу. Но, решив, что это будет невежливо, засунул в свой портфель. Этот рисунок я вам и представляю сегодня. Самое большое наказание Сависаара – что ему никто никогда не поставит памятника, и никому он теперь больше не нужен», – написал Тийт Пруул в социальной сети под карикатурой Сависаара, где известный политик изображен рукой студента в виде греческого философа.
Автор рисунка Марек Страндберг утверждает, что 31 год назад, когда он нарисовал карикатуру на Эдгара Сависаара, были видны амбиции и характер этого человека. «Тогда вместе с другими коммунистами-утопистами он рассказывал об идее самодостаточной Эстонии (IME)», – уточняет Страндберг с благодарностью коллекционеру Пруулу, сохранившему изображение до нынешних дней.