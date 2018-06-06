«Никому он теперь больше не нужен»: опубликована редкая карикатура на Эдгара Сависаара

«Эдгар Сависаар в тот момент был одним из новаторов, который появился на публичной арене. Сависаар тогда представил студентам презентацию IME (самодостаточной Эстонии). Марек Страндберг, слушая этот доклад, нарисовал рисунок и хотел распространить его в своем узком кругу. Но, решив, что это будет невежливо, засунул в свой портфель. Этот рисунок я вам и представляю сегодня. Самое большое наказание Сависаара – что ему никто никогда не поставит памятника, и никому он теперь больше не нужен», – написал Тийт Пруул в социальной сети под карикатурой Сависаара, где известный политик изображен рукой студента в виде греческого философа.