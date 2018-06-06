Кончита, ты ли это? Бородатая женщина ошарашила гостей Бала жизни в Вене

Победительница «Евровидения»-2014 Кончита Вурст удивила гостей и участников Бала жизни в Вене новым обликом. Бородатая женщина (в образе которой уже много лет подряд выступает австрийский певец Том Нойвирт) преобразилась настолько, что на красной дорожке ее никто не узнал.
Со времен победы на «Евровидении» Кончита запомнилась зрителям длинными локонами и темной бородой. Но теперь старому имиджу пришел капут: вместо черноволосого создания на красную дорожку вышла блондинка с густой светлой челкой и седой бородой.
Гордо выставив волосатую грудь в прозрачном комбинезоне, Кончита позировала фотографам, которые поначалу решили, что обознались. И хотя накануне Бала жизни исполнительница объявила в своем Инстаграме, что теперь у нее новый образ, таких радикальных перемен никто не ожидал, пишет КП.
Бал жизни — благотворительное мероприятие, которое ежегодно устраивается в Вене для сбора средств на борьбу ВИЧ-инфекцией. Сам Том не так давно публично признался, что является носителем ВИЧ. Мероприятие собрало не только европейских, но и американских звезд — в Вену приехали голливудский актер Эдриен Броуди, дочь музыканта Оззи Осборна Келли Осборн, дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон и Кейтлин Дженнер.