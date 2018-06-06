Кончита, ты ли это? Бородатая женщина ошарашила гостей Бала жизни в Вене

Со времен победы на «Евровидении» Кончита запомнилась зрителям длинными локонами и темной бородой. Но теперь старому имиджу пришел капут: вместо черноволосого создания на красную дорожку вышла блондинка с густой светлой челкой и седой бородой.

Гордо выставив волосатую грудь в прозрачном комбинезоне, Кончита позировала фотографам, которые поначалу решили, что обознались. И хотя накануне Бала жизни исполнительница объявила в своем Инстаграме, что теперь у нее новый образ, таких радикальных перемен никто не ожидал, пишет КП.