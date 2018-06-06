Ужасная пятерка! Самые безответственные люди по знакам Зодиака

Пятое место — Лев

Львам чужда ответственность, даже если это приносит им самим дискомфорт и проблемы. Дело в том, что эти люди очень тяжело избавляются от вредных привычек. Львам нужно неимоверно много сил и времени для того, чтобы хотя бы признать, что они имеют какую-нибудь проблему. Им нужно, чтобы рядом был любимый человек или друг, который всегда их поддержит, а не будет осуждать. Безответственные люди вроде Львов не могут понять, как и где им научиться жить без их легкомысленности.

Львы часто опаздывают и не выполняют обещания. Не специально, они просто забывают то, что обещали. Им просто нужно всё записывать и побеждать свою лень. Ленивые Львы — это самые безответственные люди на Земле, но их можно понять и простить, если у вас есть стальные нервы и желание идти навстречу.

Четвертое место — Весы

Весы безответственны только тогда, когда они могут себе это позволить, но если они действительно могут себе позволить это, то вы не дождетесь от них ни грамма желания что-то делать. Если у вас есть знакомый Весы, проявляющий беспринципность и закрывающий глаза на обязанности, то он или она это делает только потому, что вы позволяете это делать.

Весы расслабляются, когда всё хорошо и когда можно про что-то забыть. Этим людям не чуждо чувство ответственности, но Весы никогда не откажутся от возможности ничего не делать, если им предоставить такую возможность.

Третье место — Рыбы

Рыбы безответственны только потому, что они не всегда знакомы с этим словом в полной мере. Если представители этого созвездия в детстве имели возможность ни о чем не думать, то отчасти этот «навык» остается у них и во взрослой жизни.

Рыбы зачастую бывают весьма хитрыми и изворотливыми лжецами, потому что строят из себя невинных жертв, когда им говорят, что они не правы. Рыбы постоянно находят какие-нибудь отговорки своим промахам. Они не хотят работать, не хотят делать что-то по расписанию. Недаром же Рыб называют одними из самых творческих личностей. Творческие люди умеют находить возможность ничего не делать, перекладывая ответственность на других.

Второе место — Близнецы

Близнецов переделать невозможно. Эти люди безответственны настолько, насколько возможно. Однако, у них есть какие-то принципы, из-за которых в их жизни часто находятся направления, где сохраняется безукоризненная ответственность и внимание к мелочам. Близнецы очень часто «соскакивают», когда вы с ними договорились отправиться куда-нибудь погулять или что-то в этом духе.

Они могут неделями вынашивать с вами какие-то планы, а потом просто поменять их. Потом они удивляются, почему это люди на них так сильно обижаются. Что касается их любимого дела, то они всегда соблюдают все правила, ведь это эгоисты в квадрате, но что уж тут поделать, такие они есть.

Первое место — Рак

Раки сами себе на уме. В плане безответственности они очень похожи на Близнецов. В некоторых вопросах Раки всегда преданы правилам и здравому смыслу, но зачастую они ветрены и непредсказуемы. Дело в том, что они очень любят давать обещания просто для того, чтобы поскорее скинуть груз переживаний по какому-то вопросу. Они просто забывают то, что обещали вам, потому что у них другие приоритеты.