Выяснились шокирующие подробности в деле о завещании экс-солиста «Иванушек International»

Экс-солиста группы «Иванушки Int» Олега Яковлева не стало в июне прошлого года, но с его наследством не удалось разобраться до сих пор. В официальном завещании, которое певец написал незадолго до своей смерти, указаны только два человека: его племянница и лучший друг. Однако о своих правах на наследство заявила сожительница Олега Александра Куцевол. Она рассказала, что имеет право на имущество погибшего возлюбленного, так как была его официальной женой. Александра предоставила бумагу о том, что пять лет назад она и Яковлев заключили брак на территории Сербии.

Племянница певца Татьяна Яковлева усомнилась в правдивости этой информации и отправила официальный запрос на проверку в консульство Сербии. Примечательно, что в своих интервью Яковлев ни разу не говорил о своей женитьбе. Своим друзьям артист также не обмолвился об этом. В то же время коллеги не исключают, что он мог сыграть тайную свадьбу.

«Олег мог и не сказать нам. Он вообще был парнем скрытным», — заявил тогда Андрей Григорьев-Апполонов.

На днях в эфире программы «Мужское/Женское» на Первом канале был зачитан официальный ответ из Сербии: «Имею честь передать сообщение городской администрации города Чачак о том, что актовая запись о заключении брака от 2012 года между Олегом Яковлевым и Александрой Куцевол не внесена в реестр ЗАГСа города Чачак».

Получается, брак между Олегом Яковлевым и Александрой Куцевол не является действительным, посему девушка не может претендовать на его имущество. Разумеется, «слушанья» на ТВ не имеют юридической силы, и решение по этому вопросу будет вынесено в суде в самое ближайшее время.