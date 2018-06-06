Известный дизайнер найдена мертвой в своей квартире в Нью-Йорке

Полиция предполагает, что 55-летняя известная женщина могла покончить с собой, передает BBC. Тело Кейт Спейд обнаружила утром во вторник ее домработница. Как сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на полицию, в квартире также обнаружили предсмертую записку, но ее содержание не обнародуют до завершения расследования.

Кейт Спейд была известна как дизайнер одежды, обуви и ювелирных изделий. В 1993 году она вместе со своим мужем Энди Спейдом основала компанию по производству сумок Kate Spade Handbags.

В 1996 году фирма открыла свой первый магазин в Нью-Йорке, а сегодня у нее насчитывается более 300 представительств по всему миру.