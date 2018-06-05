Украинской звезде Playboy грозит депортация из России за проституцию

Когда-то жительница Киева Виталия Галлямова покоряла подиумы страны. Девушка купалась в мужском внимании, получая в подарок драгоценности, дорогие автомобили и даже квартиры. Любое ее желание воплощалось в реальность — так она стала певицей, а позже попала на обложку журнала Playboy. Однако годы шли и конкуренция увеличивалась, пишет Life.

Сейчас Виталия не замужем и воспитывает в одиночку двоих детей. Она по-прежнему продолжает выкладывать откровенные фотографии в социальные сети, но былая слава к ней так и не вернулась. В итоге её место заняли красавицы помоложе, а она оказалась без денег и какой-либо профессии.

Впрочем, вопрос, чем заработать, решился сам собой. По данным СМИ, ради прежнего роскошного образа жизни Виталия стала оказывать эскорт-услуги. Час отдыха со знойной брюнеткой, как выяснилось, стоит недёшево — 20 тысяч рублей. На заработки девушка выезжает в Москву, чтобы об этом не узнал никто из её знакомых.

Разоблачить бывшую модель удалось общественникам, которые ворвались в номер элитной гостиницы, где Виталия была вместе со своим клиентом. Сначала она отрицала свою незаконную деятельность, но после просмотра видео со скрытой камеры призналась, что нуждается в деньгах.

При этом денег ей действительно нужно немало — в «Инстаграме» Виталия регулярно делится фотографиями из путешествий, новыми нарядами и роскошными букетами. Мать двоих детей никогда не скрывала своего отношения к мужчинам, ведь если за неё платят, то в благодарность она всегда готова сделать «что-то приятное».

«Мужчина оплачивает. Можно ему приятное сделать. Если всех всё устраивает, то почему это странные отношения? Пусть он боится меня потерять. Почему я должна бояться его потерять?» - оправдывалась в интервью Виталия.