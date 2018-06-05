«Как можно довести ребенка до такого состояния»: врачи набросились на Елену Воробей

Елена поведала присутствующим в студии, что сама заметила проблемы со здоровьем у девочки. "В детскую Морозовку (Морозовская детская городская клиническая больница. – Прим. ред.) мы обратились. Там впервые сделали снимок позвоночника и сказали, что у Сони очень сильный сколиоз. Врач рекомендовала Сонечке носить корсет", – вспоминала звезда.

Дочь Елены категорически отказывалась ходить в школу в медицинском бандаже. Девочка боялась, что над ней будут смеяться одноклассники. Воробей еле-еле уговорила Софию носить устройство в свободное от занятий время. "Плавание мы подключили, каких-то заметных ухудшений в спине не наблюдалось, мне даже казалось, что стало немножко легче", – рассказала о лечении артистка.

Через три года Елена опять привела наследницу на обследование в клинику. Врач, принимавший ребенка, шокировал Воробей. "Он посмотрел на Соню и сказал: "Елена, что вы придумываете и пугаете ребенка. У нее нет никакой третьей стадии сколиоза". Мы счастливые ушли оттуда", – поведала артистка.

Через несколько месяцев на каникулах в Белоруссии Соне стало плохо, она не могла долго сидеть и стоять – болела спина. Ребенку сделали МРТ. "Когда врачи увидели результаты томографии они сказали: "Как вы могли довести ребенка до такого состояния", – поведала Воробей.

Актриса решила отвезти дочь на лечение в Германию. В Мюнхене врачи сообщили звезде, что у девочки наблюдается кривизна позвоночника в 43 градуса. Соне незамедлительно требуется хирургическое вмешательство, иначе она может остаться инвалидом.

A post shared by Елена Воробей (@vorobei_elena) on May 12, 2018 at 1:13am PDT

Операция длилась шесть часов. В позвоночник ребенка было вставлено 20 титановых шурупов, которые были изготовлены по индивидуальному заказу. Металлическая конструкция останется в теле Софии навсегда. Воробей призналась, что лечение обошлось ей в сумму равную стоимости однокомнатной квартиры в Москве.

Артистка добавила, что была шокирована травлей, которую ей устроили злопыхатели в Сети. Некоторые подписчики микроблога Воробей обвинили артистку в халатности по отношению к дочери. Мол, как она могла уехать на гастроли за день до операции.

A post shared by Елена Воробей (@vorobei_elena) on May 3, 2018 at 3:40am PDT

"Я 1 мая должна была быть на фестивале юмора в Казахстане, хотя мне было не до смеха, конечно, потому что утром следующего дня должны были делать операцию. У меня было четыре самолета за сутки, чтобы я успела там выступить. У меня был жесткий контракт, я не могла отменить это выступление, если бы я отказалась мне бы пришлось продать квартиру и, возможно, какой-нибудь орган", – отметила звезда и добавила, что все свободное время уделяла и уделяет ребенку.

Сегодня Соня находится в Москве и проходит курс реабилитации, девочка идет на поправку. Пока Елена находится на гастролях девочка живет с дедушкой.