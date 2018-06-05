Пять знаков Зодиака, под которыми обычно появляются на свет величайшие из женщин

По мнению астрологов, представительницы нижеперечисленных знаков рождаются на свет для того, чтобы сделать наш мир лучше!

1. Водолей (21.01-18.02)

Пример: Опра Уинфри

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

Представительницы этого знака рождены для того, чтобы воплощать мечты. Причем не только свои, но и чужие!

Женщина-Водолей вдохновляет окружающих на невозможное. Нести такую ношу, вне всякого сомнения, очень тяжело, но она способна выдержать любые удары Судьбы.

Рядом с этой красавицей и умницей мечты любого мужчины становятся явью!

2. Лев (23.07-22.08)

Пример: Шарлиз Терон

ФОТО: Sipa USA/Sthanlee Mirador/Sipa USA

Любая Львица по натуре - истинная царица. Именно за такой женщиной готовы идти целые народы. Ее предназначение - принести в мир те изменения, которые уже давно назрели, пишет Фабиоса.

По мнению астрологов, рождение в семье девочки-Льва означает, что семья перешла на новый кармический уровень. А появление Львицы в коллективе указывает на большую вероятность перемен к лучшему.

3. Скорпион (24.10-22.11)

Пример: Джулия Робертс

ФОТО: DAVID CROTTY / McMullan/Sipa USA

Женщины-Скорпионы - сильнейшие целительницы и настоящие колдуньи.

Помимо несокрушимой харизмы и способности исцелять израненные души, у представительниц этого знака есть еще одна характерная черта. Они — те, которые видят.

Чтобы понять, куда вам нужно двигаться дальше, посоветуйтесь с женщиной-Скорпионом!

4. Телец (21.04-20.05)

Пример: Алина Кабаева

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Представительницы этого знака рождены, чтобы нести в мир красоту и гармонию. Цельности удивительной натуры женщины-Тельца можно только позавидовать, однако ей обычно хватает ума не демонстрировать свою внутреннюю силу мужчине.

Главное предназначение этого знака – быть хранительницей домашнего очага. Женщина-Телец не только ценит естественную красоту во всех ее проявлениях, но и умеет создавать ее самостоятельно.

5. Козерог (22.12-20.01)

Пример: Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская

ФОТО: Kai Pfaffenbach / Reuters/Scanpix

Женщина-Козерог - само совершенство, недаром ее так часто ставят в пример. Многим представительницам этого зодиакального знака приходится нести по жизни тяжкое психологическое бремя, поскольку им приходится быть первыми во всем. Зато и всяческих "плюшек" они получают побольше остальных!

И не стоит считать Козерожку отпетой карьеристкой, просто она всегда нацелена на успех. Все ее награды заслужены, а личное счастье оплачено сполна. В общем, женщина-Козерог - большая умница!

Если вы родились под одним из этих пяти знаков, то мы вас искренне поздравляем! Вы - настоящая любимица Фортуны, которая способна добиться всего, чего пожелает. Не забудьте поделиться этой информацией со своими знакомыми. Пусть знают, с кем имеют дело!