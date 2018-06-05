Пять знаков Зодиака, под которыми обычно появляются на свет величайшие из женщин

Каждая женщина может стать по-своему великой, но этим представительницам зодиакального гороскопа досталось особенно многовсего: харизмы, власти или таланта. А с тех, кто столь щедро одарен, и спрос другой! Вот почему довольно часто у этих красавиц бывает сложная судьба.
По мнению астрологов, представительницы нижеперечисленных знаков рождаются на свет для того, чтобы сделать наш мир лучше!
1. Водолей (21.01-18.02)
Пример: Опра Уинфри
Представительницы этого знака рождены для того, чтобы воплощать мечты. Причем не только свои, но и чужие!
Женщина-Водолей вдохновляет окружающих на невозможное. Нести такую ношу, вне всякого сомнения, очень тяжело, но она способна выдержать любые удары Судьбы.
Рядом с этой красавицей и умницей мечты любого мужчины становятся явью!
2. Лев (23.07-22.08)
Пример: Шарлиз Терон
Любая Львица по натуре - истинная царица. Именно за такой женщиной готовы идти целые народы. Ее предназначение - принести в мир те изменения, которые уже давно назрели, пишет Фабиоса.
По мнению астрологов, рождение в семье девочки-Льва означает, что семья перешла на новый кармический уровень. А появление Львицы в коллективе указывает на большую вероятность перемен к лучшему.
3. Скорпион (24.10-22.11)
Пример: Джулия Робертс
Женщины-Скорпионы - сильнейшие целительницы и настоящие колдуньи.
Помимо несокрушимой харизмы и способности исцелять израненные души, у представительниц этого знака есть еще одна характерная черта. Они — те, которые видят.
Чтобы понять, куда вам нужно двигаться дальше, посоветуйтесь с женщиной-Скорпионом!
4. Телец (21.04-20.05)
Пример: Алина Кабаева
Представительницы этого знака рождены, чтобы нести в мир красоту и гармонию. Цельности удивительной натуры женщины-Тельца можно только позавидовать, однако ей обычно хватает ума не демонстрировать свою внутреннюю силу мужчине.
Главное предназначение этого знака – быть хранительницей домашнего очага. Женщина-Телец не только ценит естественную красоту во всех ее проявлениях, но и умеет создавать ее самостоятельно.
5. Козерог (22.12-20.01)
Пример: Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская
Женщина-Козерог - само совершенство, недаром ее так часто ставят в пример. Многим представительницам этого зодиакального знака приходится нести по жизни тяжкое психологическое бремя, поскольку им приходится быть первыми во всем. Зато и всяческих "плюшек" они получают побольше остальных!
И не стоит считать Козерожку отпетой карьеристкой, просто она всегда нацелена на успех. Все ее награды заслужены, а личное счастье оплачено сполна. В общем, женщина-Козерог - большая умница!
Если вы родились под одним из этих пяти знаков, то мы вас искренне поздравляем! Вы - настоящая любимица Фортуны, которая способна добиться всего, чего пожелает. Не забудьте поделиться этой информацией со своими знакомыми. Пусть знают, с кем имеют дело!
Если же нет, то не расстраивайтесь - возможно, ваша женская сила не менее велика, просто она проявляет себя немного в другой области. Расскажите в комментариях, какими своими достижениями вы можете по праву гордиться!