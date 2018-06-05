Певица Алена Кравец сыграла снова свадьбу с избившим ее мужем-олигархом

Но однажды бизнесмен застал женщину в компании фотографа и избил экс-жену. Супруги ходили по ток-шоу и публично обвиняли друг друга. И вот теперь бывший муж сделал Кравец предложение руки и сердца, подарив кольцо с бриллиантом в шесть карат.

Бракосочетание состоялось 1 июня в Тверском загсе Москвы. На церемонии присутствовали только близкие пары. Обменявшись клятвами, молодожены отправились в особняк на Рублевке, где устроили праздничный ужин для родных.

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"Первая наша свадьба была помпезной — с тремя сотнями гостей, а в этот раз захотелось сделать скромнее, — поделилась с изданием "Стархит" Кравец. — Единственная роскошь — я сшила платье по собственному дизайну. Все прошло замечательно. Особенно радовалась Даниелла, которая тяжело переживала эту историю.

A post shared by Алёна Кравец🕊 (@kravetsalena) on Jun 4, 2018 at 8:25am PDT

Кравец признаётся, что в этот раз ее с мужем сблизила дочь, которая очень тяжело переживала развод родителей.