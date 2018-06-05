Певица Алена Кравец сыграла снова свадьбу с избившим ее мужем-олигархом

В 2016 году прогремела история певицы и модели Алены Кравец, которую избивал бывший муж-миллионер. Якобы после развода была договоренность: олигарх оставляет супруге дом при условии, что та не будет водить мужчин, пишет СтарХит.
Но однажды бизнесмен застал женщину в компании фотографа и избил экс-жену. Супруги ходили по ток-шоу и публично обвиняли друг друга. И вот теперь бывший муж сделал Кравец предложение руки и сердца, подарив кольцо с бриллиантом в шесть карат.
Бракосочетание состоялось 1 июня в Тверском загсе Москвы. На церемонии присутствовали только близкие пары. Обменявшись клятвами, молодожены отправились в особняк на Рублевке, где устроили праздничный ужин для родных.
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"Первая наша свадьба была помпезной — с тремя сотнями гостей, а в этот раз захотелось сделать скромнее, — поделилась с изданием "Стархит" Кравец. — Единственная роскошь — я сшила платье по собственному дизайну. Все прошло замечательно. Особенно радовалась Даниелла, которая тяжело переживала эту историю.
Кравец признаётся, что в этот раз ее с мужем сблизила дочь, которая очень тяжело переживала развод родителей.
"Дочь нас и сблизила, — говорит модель. — Они любят друг друга, у меня сердце обливалось кровью, когда видела, как страдает Даниелла без папы. А когда поняла, что стала принимать ухаживания, то обрадовалась. Руслан повёл себя как настоящий мужчина. Сто раз попросил прощения, пылинки с нас сдувал, подарил эксклюзивный тур за границу. Осознала, что многое не ценила в прошлом и он — человек моей судьбы, от которой не убежать", - рассказала Алена.