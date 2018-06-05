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Дэвид Бекхэм в образе школьницы: Виктория Бекхэм подшутила над мужем

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ФОТО: Scanpix

То, что Виктория Бекхэм никогда не улыбается на фото, не означает, что знаменитость и в жизни всегда серьезна. Все, кто следят за Instagram дизайнера, знают, что она любит пошутить, причем часто достается ее мужу Дэвиду Бекхэму и детям. 

На этот раз Виктория показала подписчикам, как выглядел бы знаменитый футболист, если бы до сих пор ходил в школу и... был девочкой. Роль звездного отца исполнила Харпер Бекхэм, передает Сплетник.

«Посмотрите, кого мы встретили по дороге в школу», — подписала фотографию Виктория. 

ФОТО: Instagram / Instagram

Сам отец семейства шутку оценил: он оставил комментарий с несколькими смеющимися и влюбленными смайликами. Он, как мы знаем, и сам не прочь подшутить над женой. 

ФОТО: Instagram / Instagram

Виктория вообще, похоже, была в отличном настроении, когда отводила дочку в школу: на своей странице она опубликовала видео, где они обе бегут вприпрыжку. На маме Харпер спортивная форма: дизайнер раньше уже упоминала о том, что до того, как проводить детей на занятия, она успевает посвятить час спорту. После утренней разминки в течение дня Виктория проводит еще одну часовую тренировку. 

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