Солистка популярной группы 90-х «Фристайл» впала в кому

Исполнительницу шлягера «Целуй меня горячей» хватил инсульт, когда она находилась дома, поэтому ей некого было позвать на помощь. 55-летняя звезда 80-х и 90-х находится в больнице Полтавы под постоянным наблюдением медиков. Второго июня ей была проведена экстренная операция, после которой она по сей день пребывает в коме, передает Life.

Как рассказал Сергей Кузнецов, один из участников группы «Фристайл» и близкий друг Нины Кирсо, в момент приступа женщина находилась дома одна. Еe муж и сын уехали на гастроли, рядом никого не оказалось, поэтому драгоценное время для оказания срочной медицинской помощи было утеряно.

«Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а когда зашли в дом, то обнаружили ее на кухне. Это был внезапный приступ. Если бы ей просто стало плохо, она бы как-то добралась до дивана, а так как стояла, так и потеряла сознание», — рассказал Кузнецов изданию «КП Украина».

Напомним, что группа «Фристайл» образовалась в ноябре 1988 года в Полтаве. В первые годы фронтменом группы был Вадим Казаченко, но в 1991 году он покинул коллектив, начав сольную музыкальную деятельность.