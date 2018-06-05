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Ужасная новость: известный хореограф скончался в 32 года

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Николай Бойченко

ФОТО: ivona.bigmir.net

Балерина Даша Маликова рассказала, где и когда похоронят хореографа Николая Бойченко. 

1 июня умер украинский хореограф Николай Бойченко. Новость о смерти Бойченко шокировала, пишет Ivona

Сейчас его коллега и балерина Даша Маликова сообщила подробности о похоронах Бойченко. Известно, где и когда будет похоронен Николай Бойченко:

Друзья, знакомые и все, кто желает проститься с Коленькой!!! 05.06.2018 в 11:00 в Выдубицком монастыре будет происходить отпевание! Похороны Николая будут на кладбище в с. Хотяновка! Вы сможете проститься с ним как в монастыре, так и на кладбище.

К слову, причины смерти никто не сообщает. Пока нет официальных комментариев относительно того, что случилось с 32-летним Николаем Бойченко. 

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