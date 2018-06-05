Ужасная новость: известный хореограф скончался в 32 года

Друзья, знакомые и все, кто желает проститься с Коленькой!!! 05.06.2018 в 11:00 в Выдубицком монастыре будет происходить отпевание! Похороны Николая будут на кладбище в с. Хотяновка! Вы сможете проститься с ним как в монастыре, так и на кладбище.