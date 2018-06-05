Потрясающее видео: девушка-красавица с легкостью забрала ценный приз у сотрудников Limon.ee

Напомним, что уже совсем скоро кинотеатр Coca-Cola Plaza будет оборудован в общей сложности тремя залами, где сидя фильм бдует смотреть необязательно, это можно будет делать лежа. Сейчас уже там есть два таких зала, помимо улучшенного зала с удобными седениями - Scape.

Портал Limon.ee призывал наших подписчиков в Facebook отыскать нас как можно быстрее у кинотеатра Coca-Cola Plaza, назвать кодовое слово - Limon - 7 лет - и получить приз, в который вошли: два билета на любой сеанс в кино, два попкорна и два напитка во время сеанаса.