вт, 05.06.2018
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  • Видео: рак выбрался из кастрюли, оторвал себе клешню и спасся

Видео: рак выбрался из кастрюли, оторвал себе клешню и спасся

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ФОТО: Скриншот видео

В одной из китайских закусочных рак выбрался из кипящей кастрюли и оторвал себе клешню, чтобы спастись. Об этом сообщает Daily Mail.

После этого членистоногое побежало по столу, посетитель, который хотел сварить рака и съесть, передумал, забрал его с собой и дома посадил в аквариум, пишет Lenta.ru.

Он также запечатлел момент побега и спасения на телефон и выложил в сеть. 11-секундное видео стало вирусным и собрало более 600 тысяч просмотров.

Спаситель рака получил множество аплодисментов и добрых комментариев в свой адрес.

В мае владелец рыбного рынка в американском городке Морро Бэй, штат Калифорния, выкупил 30-килограммового осьминога и выпустил его. Он объяснил журналистам, что перестал считать этичным продажу и поедание осьминогов после того, как прочел об их интеллекте. Также большую роль в этом сыграло погружение на архипелаге Фиджи, во время которого мужчина поиграл в прятки с одним из моллюсков.

Смотрите видео ЗДЕСЬ!

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