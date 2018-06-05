вт, 05.06.2018
С перчинкой: задорные соски Шпицы стали сенсацией на открытии «Кинотавра» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • «Беременности не вижу»: Лера Кудрявцева без живота шокировала поклонников

«Беременности не вижу»: Лера Кудрявцева без живота шокировала поклонников ФОТО

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Лера Кудрявцева.

ФОТО: Shemetov Maxim/COVI

Беременная телеведущая Лера Кудрявцеа перепугала поклонников. На последнем опубликованном снимке звезды не видно круглого живота.

В своем Instagram блондинка выложила фото, на котором на рекламирует онлайн-казино. Пользователи Сети принялись было критиковать звезду за рекламу игорного дома, мол, продвигать незаконную деятельность – занятие для будущей матери совсем неприличное и, вдруг, кто-то заметил, что у находящейся в положении Кудрявцевой совсем невидно живота.

«Лера, неужели так заставила нужда? Согласиться на такую прошлую рекламу. не надо это вам» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), «Я беременности не вижу.Может я слепая?», «О божеее.Не позорьтесь!Снимите это немедленно!Совсем чтоли денег нет.Ну надо же выбирать под чем ставить свое лицо и подпись.», «Про беременность это слухи– сплетни?», «Беременности нет», «Лерочка, а где животик?», «Помоему я не вижу беременного живота», «Лера что то животик не видно», «Где у Леры живот?», «А где вы эту беременность видите,судя по разговорам уже где то 5-6 мес? Где они?», «Чего– то живот то большой , то маленький,фуфел какой то»,  «Что за бабки не сделаешь? А где живот ?»  – вопрошали пользователи Сети.

Добавим, что слухи о беременности Леры Кудрявцевой оказались правдой. Андрей Малахов в прямом эфире высказался об интересном положении блондинки. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью", – сообщил всей стране известный телеведущий. Отметим, у Леры уже есть ребенок. Ее сыну Жану Ленюку недавно исполнилось 28 лет. Ее нынешний супруг хоккеист Игорь Макаров всего на три года старше своего пасынка. Недавно в СМИ появилась информация, что Кудрявцева уходит в декретный отпуск.

Азино777 - первое честное! #Azino777

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ