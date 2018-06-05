«Беременности не вижу»: Лера Кудрявцева без живота шокировала поклонников

В своем Instagram блондинка выложила фото, на котором на рекламирует онлайн-казино. Пользователи Сети принялись было критиковать звезду за рекламу игорного дома, мол, продвигать незаконную деятельность – занятие для будущей матери совсем неприличное и, вдруг, кто-то заметил, что у находящейся в положении Кудрявцевой совсем невидно живота.

«Лера, неужели так заставила нужда? Согласиться на такую прошлую рекламу. не надо это вам» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), «Я беременности не вижу.Может я слепая?», «О божеее.Не позорьтесь!Снимите это немедленно!Совсем чтоли денег нет.Ну надо же выбирать под чем ставить свое лицо и подпись.», «Про беременность это слухи– сплетни?», «Беременности нет», «Лерочка, а где животик?», «Помоему я не вижу беременного живота», «Лера что то животик не видно», «Где у Леры живот?», «А где вы эту беременность видите,судя по разговорам уже где то 5-6 мес? Где они?», «Чего– то живот то большой , то маленький,фуфел какой то», «Что за бабки не сделаешь? А где живот ?» – вопрошали пользователи Сети.