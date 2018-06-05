Путин впервые высказался о своих фото с голым торсом

В интервью австрийскому журналисту Владимир Путин пояснил, почему снимки "в полуголом виде", сделанные не папарацци, а профессиональными фотографами, появились на официальном сайте Кремля. "Вы сказали – в полуголом. Слава богу, не в голом. Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами. Ничего в этом плохого не вижу", – заявил российский лидер.

Стоит отметить, что во время интервью президенту России несколько раз пришлось напомнить корреспонденту о тактичности. Путин призвал журналиста не перебивать и проявить терпение. А в какой-то момент он перешел на немецкий, чтобы заставить собеседника дослушать ответ на заданный вопрос, передает телеканал ORF.

Примечательно, что Путину не впервые задают вопрос о фото в полуобнаженном виде. В марте 2018 года в интервью американскому телеканалу российский лидер не без доли юмора ответил, что у него огромное количество снимков, сделанных в кабинете, однако ими так активно никто не интересуется.