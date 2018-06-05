вт, 05.06.2018
Девочка рассказала о воображаемом друге, но ее история испугала даже взрослых СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Фото: любовный треугольник в российском автобусе «взорвал» интернет

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ФОТО: Scott Griessel / PantherMedia / Scott Griessel

Пользователь сети Twitter Кристина опубликовала на своей страничке фотографию из автобуса. На снимке запечатлена девушка, которая сидит на коленях у одного молодого человека, а за руку держит другого, пишет Сегодня.

Пост девушки набрал десятки тысяч «лайков» и ретвитов. Сейчас мем обсуждают пользователи со всего мира.

«Он любил ее, она любила другого – вечная история о вечной любви», «Что ж вы так сразу, вдруг это брат», «Четкая френдзона!» – комментируют в сети.

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