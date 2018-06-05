Фото: любовный треугольник в российском автобусе «взорвал» интернет
5 июня 2018 г., 10:40
Пользователь сети Twitter Кристина опубликовала на своей страничке фотографию из автобуса. На снимке запечатлена девушка, которая сидит на коленях у одного молодого человека, а за руку держит другого, пишет Сегодня.
Пост девушки набрал десятки тысяч «лайков» и ретвитов. Сейчас мем обсуждают пользователи со всего мира.
«Он любил ее, она любила другого – вечная история о вечной любви», «Что ж вы так сразу, вдруг это брат», «Четкая френдзона!» – комментируют в сети.
Я думала такое только в интернетах бывает pic.twitter.com/zzXY5JkwMx— я кристина (@sbmdss) May 25, 2018