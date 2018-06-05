вт, 05.06.2018
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  • «В 29 лет выглядит на все 40»: Паулина Андреева резко постарела

«В 29 лет выглядит на все 40»: Паулина Андреева резко постарела

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Паулина Андреева

ФОТО: vk.com/paulina_andreeva

В Сочи полным ходом идет 29-й фестиваль «Кинотавр». Отечественные знаменитости съехались к Черному морю, чтобы оценить киноновинки, насладиться теплом, бризом и посетить светские мероприятия, пишут Дни.ру со ссылкой на Eg.Ru.

На одном из них появилась одна из самых гармоничных пар – режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.

Федор изменился – похудел и будто помолодел лет на 20. Паулина старается соответствовать. 29-летняя актриса сделала новую стрижку. Она избавилась от длинных локонов, отдав предпочтение стильному каре.

Говорят, на мероприятии обновленную Андрееву не сразу узнали. В светской тусовке даже прошел шепоток: «Зачем же она себя так состарила – в 29 лет выглядит на все 40». Впрочем, судя по довольному лицу Федора, перемены в Паулине пришлись ему по вкусу.

Ранее появилась информация о том, что Бондарчук до сих пор не оформил развод. Якобы всему виной сложная процедура раздела совместно нажитого имущества. Впрочем, это обстоятельство не влияет на личную жизнь Федора и Светланы, которые давно счастливы в других отношениях. У режиссера роман с актрисой Паулиной Андреевой, у бизнесвумен – с галеристом и фотографом Сергеем Табуновым.

 

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