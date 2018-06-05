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  • Смотри: пикантные фото несовершеннолетней дочери Олега Газманова спровоцировали скандал

Смотри: пикантные фото несовершеннолетней дочери Олега Газманова спровоцировали скандал

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Марианна Газманова и Олег Газманов

ФОТО: Nina Zotina / Sputnik/Scanpix

Марианна Газманова неожиданно для фанатов звездного отца выросла. Девушка только делает первые шаги в модельном бизнесе, а ее пикантные фото уже взбудоражили общественность. 

В Сеть попали снимки Марианны, сделанные профессиональным фотографом. Ничего лишнего на них нет, но многие пользователи соцсетей отметили, что девочка выглядит старше своих 14 лет и стилисту не стоило делать ей настолько сексуальный макияж и выбирать такие откровенные наряды. Мать Марианны уверяет, что фото – лишь психологический эксперимент и дочь не планирует связывать свою жизнь с модельным бизнесом. Впрочем, Филипп, старший сын Марины Газмановой, уже давно сделал себе имя в мире моды. Он – известная модель и представлял различные мировые бренды, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram Марианны Газмановой

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