Смотри: пикантные фото несовершеннолетней дочери Олега Газманова спровоцировали скандал
4 июня 2018 г., 22:59
Марианна Газманова неожиданно для фанатов звездного отца выросла. Девушка только делает первые шаги в модельном бизнесе, а ее пикантные фото уже взбудоражили общественность.
В Сеть попали снимки Марианны, сделанные профессиональным фотографом. Ничего лишнего на них нет, но многие пользователи соцсетей отметили, что девочка выглядит старше своих 14 лет и стилисту не стоило делать ей настолько сексуальный макияж и выбирать такие откровенные наряды. Мать Марианны уверяет, что фото – лишь психологический эксперимент и дочь не планирует связывать свою жизнь с модельным бизнесом. Впрочем, Филипп, старший сын Марины Газмановой, уже давно сделал себе имя в мире моды. Он – известная модель и представлял различные мировые бренды, пишет 7d.org.ua.