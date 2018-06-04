18-летняя Диана Шурыгина сделала аборт по велению мужа

Продюсер Диана Бичарова и ближайшее окружение давно недовольны поведением Дианы. Якобы Шурыгина постоянно пропускает репетиции и срывает выступления. Последней каплей стало то, что девушка улетела в отпуск в Сочи, никому ничего не сказав.

Диана Бичарова публично заявила о своих претензиях на программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Саша Акт, с которым Шурыгина выступала, также не смог сдержаться и высказался в адрес девушки. Вместе они записали несколько песен и должны были снимать клип в начале июня. Но Диана с мужем Андреем Шляниным улетела отдыхать в Сочи.

«С Дианой не очень легко работать, так как она – необязательная девушка, - рассказал Starhit Саша Акт. – Мы ведь начали записывать песни еще с прошлого года… Это все так растянулось, потому что она то забывала про репетиции, то пропускала. Постоянно были какие-то отговорки. Жаловалась на больной живот. Потом из достоверных источников узнал, что она сделала аборт от мужа. Это произошло примерно через месяц после свадьбы. Не хотела рожать, так как надо было заниматься карьерой, но это ее дело, разумеется. Просто работать так тоже невозможно. Она не соблюдала контрактные обязательства. Я от этого страдал, как музыкант. Надеюсь, что Диана одумается, и мы сможем продолжать сотрудничать».

Музыкальный дебют Шурыгиной в качестве певицы должен был состояться еще прошлой осенью в элитном столичном ресторане, где отмечала день рождения ее продюсер. Вместе с Сашей Актом она планировала исполнить композицию «Рассвет без нее». Однако Диана так и не вышла на сцену в тот вечер. Девушку напугала овца, которую привел скандальный блогер Дмитрий Торин. За пять минут до выхода Диана сбежала из ресторана вместе с мужем Андреем Шлягиным.

«Я действительно готовилась выйти на сцену и даже записывала песню в студии, - рассказала Starhit Шурыгина. – Но потом в ресторане появился этот блогер Торин с овцой на веревке, отобрал микрофон у ведущих и начал выкрикивать на весь ресторан мое имя. Я повелась на провокацию, испугалась, уехала и сорвала выступление. Мне неудобно за свое поведение перед виновницей торжества и моим продюсером Дианой Бичаровой».

Затем у Дианы снова почти сорвалось выступление во время сборного концерта в Москве этой весной. Однако ее продюсер была настроена продолжать раскручивать Шурыгину как певицу.