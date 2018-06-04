Таксист заснул: солист группы «Градусы» попал в страшное ДТП в Москве

По словам директора группы, Роман направлялся в аэропорт Домодедово, откуда он должен был улететь на гастроли в Турцию. Певец вызвал «Яндекс.Такси» и удобно расположился на заднем сидении. К сожалению, до воздушного порта Пашков так и не доехал, автомобиль в котором ехал певец «встретился» с фурой.

«Все это произошло в два часа ночи, мы ждали Романа в аэропорту, но он позвонил и сказал, что попал в аварию. Он вызвал "Яндекс.Такси" сидел на заднем сидении. Предварительно – водитель заснул, и машина влетела под фуру», – пояснил представитель группы.

«Насколько я понял, там водитель отказался от госпитализации, то ли у него документы не в порядке, но я не могу точно утверждать. Мы вызвали скорую, Романа направили в больницу на МРТ, диагностировали сотрясение мозга», – добавил менеджер «Градусов». Также представитель Пашкова отметил, что пострадавший музыкант будет обращаться в суд, сообщает Telegram-канал SUPER.