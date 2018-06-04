Таксист заснул: солист группы «Градусы» попал в страшное ДТП в Москве

Солист группы «Градусы» Роман Пашков попал в ДТП. Водитель в такси, в котором ехал музыкант заснул за рулем.
По словам директора группы, Роман направлялся в аэропорт Домодедово, откуда он должен был улететь на гастроли в Турцию. Певец вызвал «Яндекс.Такси» и удобно расположился на заднем сидении. К сожалению, до воздушного порта Пашков так и не доехал, автомобиль в котором ехал певец «встретился» с фурой.
«Все это произошло в два часа ночи, мы ждали Романа в аэропорту, но он позвонил и сказал, что попал в аварию. Он вызвал "Яндекс.Такси" сидел на заднем сидении. Предварительно – водитель заснул, и машина влетела под фуру», – пояснил представитель группы.
«Насколько я понял, там водитель отказался от госпитализации, то ли у него документы не в порядке, но я не могу точно утверждать. Мы вызвали скорую, Романа направили в больницу на МРТ, диагностировали сотрясение мозга», – добавил менеджер «Градусов». Также представитель Пашкова отметил, что пострадавший музыкант будет обращаться в суд, сообщает Telegram-канал SUPER.
«Градусы» – это российская поп-группа, основанная в 2008 году. Самые известные синглы – это «Голая», «Хочется». «Здорово, великолепно». Композиции «Градусов» стали саундтреками к некоторым популярным российским сериалам – «Универ. Новая общага», «Светофор», «Молодежка», «Корабль».