Ищите нового холостого принца? Пожалуйста - Николай, принц Датский

Пускай этому юноше всего 18, к нему стоит обращаться не иначе как Его Высочество принц Дании Николай Уильям Александр Фредерик, граф Монпеза. Молодой человек приходится старшим внуком датской королеве Маргрете II и сыном принцу Йоакиму и графине Александре.

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Необычная внешность досталась мальчику от матери: Александра родилась в Гонконге, в ее жилах течет английская, китайская и австрийская кровь.

Сразу после рождения принц занял 3-е место в списке наследников датского престола, но к 18 годам его сместили на 7-е место отец, дяди, наследный принц Фредерик и четверо его детей. У Николая есть 2 младших брата и сестра.

Что ловить мечтательному графу с модельной внешностью в царских палатах? В феврале этого года амбиции впервые привели кудрявого зеленоглазого принца на подиум. Николай дебютировал на показе Burberry, который прошел в рамках Недели моды в Лондоне, и уже в марте заключил контракт с модельным агентством Scoop Models. Недавно парень снялся для обложки журнала Dust.

ФОТО: Vida Press

Хотя моделинг сулит юноше большие перспективы, он обязан получить хорошее образование. Сейчас принц учится в закрытой школе Herlufsholm в 50 км от Копепенгагена.