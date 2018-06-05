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  • Ищите нового холостого принца? Пожалуйста - Николай, принц Датский

Ищите нового холостого принца? Пожалуйста - Николай, принц Датский

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ФОТО: PPE/NIEBOER/SIPA / PPE/NIEBOER/SIPA

После того, как принц Гарри сыграл свадьбу с Меган Маркл, поклонницы смазливых холостяков-аристократов приуныли. Правда, ненадолго: завидные женихи есть и в других королевских домах Европы, выбирай не хочу! Сегодня речь пойдет об одном юном королевиче, чье сердце пока свободно. Знакомьтесь — Николай, принц Датский, пишет Офигенно.

Пускай этому юноше всего 18, к нему стоит обращаться не иначе как Его Высочество принц Дании Николай Уильям Александр Фредерик, граф Монпеза. Молодой человек приходится старшим внуком датской королеве Маргрете II и сыном принцу Йоакиму и графине Александре.

ФОТО: © PPE/Hildebrandt / PPE/Sipa USA

Необычная внешность досталась мальчику от матери: Александра родилась в Гонконге, в ее жилах течет английская, китайская и австрийская кровь.

Сразу после рождения принц занял 3-е место в списке наследников датского престола, но к 18 годам его сместили на 7-е место отец, дяди, наследный принц Фредерик и четверо его детей. У Николая есть 2 младших брата и сестра.

Что ловить мечтательному графу с модельной внешностью в царских палатах? В феврале этого года амбиции впервые привели кудрявого зеленоглазого принца на подиум. Николай дебютировал на показе Burberry, который прошел в рамках Недели моды в Лондоне, и уже в марте заключил контракт с модельным агентством Scoop Models. Недавно парень снялся для обложки журнала Dust.

ФОТО: Vida Press

Хотя моделинг сулит юноше большие перспективы, он обязан получить хорошее образование. Сейчас принц учится в закрытой школе Herlufsholm в 50 км от Копепенгагена.

В свободное время юный королевич любит кататься на лыжах и слушать музыку. Его любимые жанры — хип-хоп, реп и дип-хаус. В одном из интервью Николай отметил, что просто без ума от альбома Джастина Тимберлейка Future Sex/Love Sounds.

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