Серена Уильямс о книге Марии Шараповой: «Она на 100 процентов основана на слухах»

Сегодня Мария Шарапова и Серена Уильямс встретятся в 1/8 финала теннисного турнира «Ролан Гаррос». Теннисистки — давние соперницы, причем не только на корте, и потому публика особенно любит наблюдать за всеми их поединками, пишет Сплетник.
В преддверии матча Уильямс ответила на вопросы журналистов, многие из которых касались ее противницы.
Оживленную реакцию соцсетей вызвал вопрос журналиста издания Inside Tennis, спросившего Серену, согласна ли она с мнением Дональда Трампа. Президент США однажды заявил, что Уильямс «пугает то, что Шарапова выглядит как супермодель».
«Вопрос такой: пугает ли вас кто-то из ваших соперников и что вы думаете по поводу этой цитаты?» — поинтересовался корреспондент.
Уильямс явно была не в восторге от такой формулировки:
«Честно говоря, у меня нет никаких мыслей по этому поводу. Не могу сказать, что меня когда-то кто-то пугал. Это все.»
Журналисту Биллу Симонсу, к слову, уже пришлось извиниться за вопрос, который многим показался неуместным. Его обвинили в сексизме и, разумеется, в симпатии к Трампу.
Спросили Серену и о книге Марии Шараповой, в которой говорится о противостоянии двух теннисисток. В частности, упоминается мнение Марии о том, что Уильямс ненавидит ее из-за своего проигрыша в 2004 году. Тогда Серена, по словам российской спортсменки, «плакала в раздевалке», что Мария услышала, и с тех пор американка невзлюбила ее и стала прилагать все усилия, чтобы никогда больше не проиграть сопернице.
«Книга на 100 процентов основана на слухах. По крайней мере, то, что я прочитала. И это немного разочаровывает. Я много раз плакала в раздевалке после поражений, мне это кажется нормальным. Это лишь показывает всю силу моего желания выйти на корт и выложиться по полной. Это ведь финал Уимблдона, понимаете? Больше бы удивляло, если бы я не плакала. У меня есть эмоции, я человек. То, что там происходит, должно там и остаться, не обязательно рассказывать об этом в книге не в самом позитивном ключе.» — заявила Уильямс.
Как говорит Уильямс, она считает, что Шарапова в предстоящем матче может ее обыграть, поскольку россиянка вернулась на корт более года назад, а Серена, в сентябре впервые ставшая мамой, лишь недавно снова стала играть. При этом американка подчеркивает, что к Марии у нее «ничего личного»:
«У меня никогда не было к ней негатива. Я прилагаю все свои силы, играя против нее, но я играю так же жестко со всеми. Когда ее книга вышла, я была очень рада за нее. Но потом оказалось, что там много обо мне и не все из этого правда. Это, если честно, меня удивило... Я и не думала, что она так сильно интересуется моей карьерой», — говорит она.
Теннисистка вспомнила и о том, что высказала поддержку Шараповой во время допингового скандала:
«Когда это произошло, я говорила, что она смелая, потому что призналась. Я никогда не говорила ничего плохого о Марии», — заявила Серена.