Серена Уильямс о книге Марии Шараповой: «Она на 100 процентов основана на слухах»

В преддверии матча Уильямс ответила на вопросы журналистов, многие из которых касались ее противницы.

Оживленную реакцию соцсетей вызвал вопрос журналиста издания Inside Tennis, спросившего Серену, согласна ли она с мнением Дональда Трампа. Президент США однажды заявил, что Уильямс «пугает то, что Шарапова выглядит как супермодель».

«Вопрос такой: пугает ли вас кто-то из ваших соперников и что вы думаете по поводу этой цитаты?» — поинтересовался корреспондент.

Уильямс явно была не в восторге от такой формулировки:

«Честно говоря, у меня нет никаких мыслей по этому поводу. Не могу сказать, что меня когда-то кто-то пугал. Это все.»

Журналисту Биллу Симонсу, к слову, уже пришлось извиниться за вопрос, который многим показался неуместным. Его обвинили в сексизме и, разумеется, в симпатии к Трампу.

Спросили Серену и о книге Марии Шараповой, в которой говорится о противостоянии двух теннисисток. В частности, упоминается мнение Марии о том, что Уильямс ненавидит ее из-за своего проигрыша в 2004 году. Тогда Серена, по словам российской спортсменки, «плакала в раздевалке», что Мария услышала, и с тех пор американка невзлюбила ее и стала прилагать все усилия, чтобы никогда больше не проиграть сопернице.

«Книга на 100 процентов основана на слухах. По крайней мере, то, что я прочитала. И это немного разочаровывает. Я много раз плакала в раздевалке после поражений, мне это кажется нормальным. Это лишь показывает всю силу моего желания выйти на корт и выложиться по полной. Это ведь финал Уимблдона, понимаете? Больше бы удивляло, если бы я не плакала. У меня есть эмоции, я человек. То, что там происходит, должно там и остаться, не обязательно рассказывать об этом в книге не в самом позитивном ключе.» — заявила Уильямс.

Как говорит Уильямс, она считает, что Шарапова в предстоящем матче может ее обыграть, поскольку россиянка вернулась на корт более года назад, а Серена, в сентябре впервые ставшая мамой, лишь недавно снова стала играть. При этом американка подчеркивает, что к Марии у нее «ничего личного»:

«У меня никогда не было к ней негатива. Я прилагаю все свои силы, играя против нее, но я играю так же жестко со всеми. Когда ее книга вышла, я была очень рада за нее. Но потом оказалось, что там много обо мне и не все из этого правда. Это, если честно, меня удивило... Я и не думала, что она так сильно интересуется моей карьерой», — говорит она.

Теннисистка вспомнила и о том, что высказала поддержку Шараповой во время допингового скандала: